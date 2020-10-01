Появилось видео пожара на заводе «Сибэлектропривод» в Новосибирске 1 октября 2020 года

Потушить огонь удалось силами сотрудников завода и пожарной команде. Фото: Кадр из видео\"АСТ-54"

В сети появилось видео пожар на заводе «Сибэлектропривод» в Новосибирске 1 октября 2020 года. Пламя там вспыхнуло днем, к счастью, возгорание удалось быстро потушить. В результате случившегося никто не пострадал.

— В одном из цехов завода «Сибэлектропривод», расположенного по адресу Петухова, 69 к4, возгорание произошло около 11:30. Потушить огонь удалось силами сотрудников завода и пожарной команде, никто не пострадал, — сообщает паблик «АСТ-54», где и был опубликован ролик.

Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о крупном пожаре, произошедшем в гостинице «Император» вечером 29 сентября. Тушили его до глубокой ночи, пламя успело перекинуться и на соседние здания. К счастью, в результате ЧП никто не пострадал. Владелец гостиницы рассказал КП-Новосибирск и о причинах случившегося: исходя из записей камер наблюдения, пожар в гостинице устроили дети, решившие поиграть с огнем.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Все в дыму, ничего не видно»: в Новосибирске горит гостиница «Император»

Пламя перекинулось на соседние здания, пожару присвоили повышенную степень сложности (подробнее).

Стали известны причины пожара в гостинице «Император» в Новосибирске: владелец сделал заявление

Как оказалось, ЧП спровоцировали дети (подробнее).

Появилось видео, как дети подожгли гостиницу «Император» в Новосибирске

На кадрах видно, что девочка и мальчик играли с факелами, и через несколько минут здание вспыхнуло (подробнее).