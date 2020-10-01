В Новосибирске иномарка влетела в столб после аварии

Одну из машин занесло, и она врезалась в фонарный столб. Фото: Госавтоинспекция по Новосибирской области

В Центральном районе Новосибирска произошло ДТП: столкнулись две иномарки. Одну из машин занесло, и она врезалась в фонарный столб.

— Автомобили Skoda Rapid и Toyota Verossa ехали по Красному проспекту со стороны улицы Гоголя в сторону улицы Писарева. В пути следования они столкнулись: «Тойоту» занесло и она врезалась в световую опору, — сообщили в Госавтоинспекции по Новосибирской области.

В результате ДТП пострадал33-летний водитель «Тойоты», его травмы уточняются. На месте аварии работает экипаж ГИБДД, все причины и обстоятельства аварии выясняются.

Напомним, сегодня в Новосибирске рядом с парком Кирова столкнулись две легковушки. Из-за небольшого ДТП на соседних улицах затормозилось движение и образовались пробки.

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