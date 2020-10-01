Губернатор Андрей Травников открыл крупный распределительный центр в Новосибирской области

Новый распределительный центр открылся в Новосибирской области. Фото: пресс-служба Губернатора и Правительства Новосибирской области

Глава региона принял участие в церемонии открытия распределительного центра розничной сети «Магнит». Запуск объекта позволит создать новые возможности для товаропроизводителей Новосибирской области.

— Современная торговля — это не прежние базы снабжения и продовольственные склады. Это — современные производства, которые меняются на глазах благодаря развитию логистики, цифровым решениям, прогрессивным управленческим механизмам. Сегодня мы участвуем в открытии логистического центра крупнейшей торговой сети страны. Новосибирская область находится в авангарде трансформации современной логистики, торговли, распределения товаров, необходимых для жителей огромных территорий. Вместе с автотранспортным предприятием новый центр — это почти тысяча новых рабочих мест. Компания «Магнит», активно развиваясь на территории Новосибирской области и соседних регионов, дает толчок к развитию наших производителей — в первую очередь, сельхозпроизводителей, переработчиков. Только за два года доля местных товаров на полках магазинов «Магнит» выросла с 14 до 32 процентов, а хлеба и хлебобулочных изделий — почти 100 процентов, молока и мяса птицы — до 50 процентов. Уверен, наше долгосрочное партнерство продолжится и в дальнейшем, — подчеркнул Андрей Травников.

Этот объект позволил создать в регионе 700 рабочих мест. Фото: пресс-служба Губернатора и Правительства Новосибирской области

Площадь центра составляет более 40 тысяч квадратных метров. Он сможет обсуживать более 400 торговых точек сети в Новосибирской области и Алтайском крае. Логистический центр оборудован современным оборудованием для отгрузки, хранения и транспортировки продукции. Этот объект позволил создать в регионе 700 рабочих мест. Инвестиции в этот проект составили около 2 миллиардов рублей.

Стоит отметить, что розничная сеть старается расширять сотрудничество с новосибирскими предприятиями. В связи с этим объем локальных поставок в 2019 году составил более 9 миллиардов рублей с учетом объемов местной продукции, реализуемой за пределами региона. За последние два года доля местных производителей на полках Новосибирской области выросла более чем в два раза.

Площадь центра составляет более 40 тысяч квадратных метров. Фото: пресс-служба Губернатора и Правительства Новосибирской области

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