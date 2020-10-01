«Телефон не берет, отвечает в соцсетях»: в Новосибирске ищут пропавшую школьницу-блондинку

11-классница ушла из дома и до сих пор не вернулась. Фото: СК РФ по Новосибирской области.

В Новосибирске ищут пропавшую 11-классницу — 17-летнюю Алену Садыкову. Она ушла утром 26 сентября из дома на улице Территория Военного городка и до сих пор не вернулась.

— Девушка учится в 11 классе школы № 52. Ее сотовый телефон отключен, на связь выходит через соцсети. Раньше она уходила из дома, но родители не подавали заявлений. 29 сентября заявление подала мать девушки, — сообщил КП-Новосибирск источник в правоохранительных органах.

Школьницу также ищут в Следственном комитете НСО.

Приметы пропавшей: худощавое телосложение, рост 164 сантиметра, светло-русые волосы и серые глаза. Была одета в куртку бежевого цвета, черные джинсы и ботинки.

Если вам известно, где находится Алена Садыкова или вы знаете, как она пропала, просьба сообщить об этом по телефонам: 8 (383) 203-57-39 либо 02 (с мобильного 102).

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