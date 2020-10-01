«Локомотив» и «Зенит-Казань» сразятся за Суперкубок ВТБ

Фото: lokovolley.com

3 октября в 17.00 по новосибирскому времени в Региональном центре волейбола «Локомотив-Арена» (ул. Ипподромская, 18) состоится матч за Суперкубок России - 2020, посвященный памяти советского волейболиста и тренера Николая Сергеевича Михеева. За главный трофей поборются действующий чемпион России новосибирский «Локомотив» и обладатель Кубка России - 2019 «Зенит-Казань». Матч будет сыгран в рамках второго тура чемпионата России Суперлиги Париматч.

На матче будут присутствовать почетные гости: секретарь Совета безопасности РФ и председатель наблюдательного совета Всероссийской федерации волейбола Николай Патрушев, министр спорта РФ Олег Матыцин, полномочный представитель Президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло, губернатор Новосибирской области Андрей Травников, генеральный директор ОАО «РЖД» Олег Белозеров, президент Всероссийской федерации волейбола Станислав Шевченко, генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола Александр Яременко.

Перед началом игры состоится торжественное открытие Регионального центра волейбола «Локомотив-Арена» с разрезанием ленты и приветственными словами от почетных гостей. После матча состоится награждение нового обладателя Суперкубка ВТБ, а также пресс-подход с участием всех представителей средств массовой информации.

Правительство Новосибирской области одобрило новый пакет мер по снятию ограничений, связанных с коронавирусом. Теперь проведение официальных спортивных соревнований разрешено с участием зрителей не более 50% от общей вместимости места проведения таких мероприятий. Таким образом, в продажу поступило 2500 билетов.

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