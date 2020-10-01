Под Новосибирском пенсионерка получила ожоги, моясь в бане при свечах

Сибирячка получила ожоги 20% тела. Фото: Алена МАРТЫНОВА

В селе Медведске Новосибирской области на пожаре пострадала 62-летняя женщина: во дворе дома загорелась баня. Сибирячка попала в реанимацию с ожогами 20 % тела. Об этом КП-Новосибирск сообщил источник в правоохранительных органах.

— Со слов очевидцев установлено, что 29 сентября вечером женщина мылась в бане с внуками при свечах — в селе не было света. Из-за этого баня загорелась, сгорел предбанник, крыша, часть моечного отделения. Женщина при тушении пожара получила ожоги лица, рук, грудной клетки и спины. Ее госпитализировали в Черепановскую центральную районную больницу, — рассказал источник.

Напомним, 27 сентября в больнице под Новосибирском скончалась в реанимации полуторагодовалая девочка. Она опрокинула на себя кастрюлю с кипящим бульоном.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Под Новосибирском полуторагодовалая девочка погибла, опрокинув на себя кастрюлю с бульоном

Девочка получила серьезные ожоги (подробнее)