В Новосибирской области за сутки коронавирусом заболели 82 человека: среди них 8 детей

Выздоровело за сутки меньше человек, чем заболело. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В среду, 1 октября, в оперативном штабе правительства региона сообщили о еще 82 заболевших коронавирусом за сутки, среди них оказались 8 детей. Тем временем выписали из больниц 49 пациентов.

— С начала пандемии коронавирусом заболели всего 13 229 сибиряков, из них — 792 ребенка. 12 022 пациента выписаны с выздоровлением. Скончались всего 454 человека, — сообщили в оперативном штабе.

В отделениях реанимации находятся 56 человек, к аппаратам ИВЛ подключены 15 пациентов.

Сейчас в детскую больницу №3 госпитализирован 29 детей: те, у кого коронавирус подозревают, и те, у которых диагноз подтвердился. В больницах Новосибирска также лежат 1 679 взрослых пациента.

Всего в Новосибирской области провели 530 161 тест на коронавирус. Под медицинским наблюдением находятся 1 519 жителей региона, для 44 626 человек меднаблюдение окончено.

Напомним, в Новосибирске 30 сентября врачам больницы №12 поставили первую прививку от коронавируса.

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