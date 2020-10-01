В Новосибирской области от коронавируса умерли 5 пациентов: самому молодому было 40

От коронавируса умерли еще 5 человек.

В четверг, 1 октября, стало известно о том, что за последние сутки в Новосибирской области от коронавируса умерли еще пятеро пациентов.

— Скончались еще пять пациентов: мужчины в возрасте 40 лет, 60 лет, 80 лет и 88 лет, и женщина, ей было 82 года. Всего в регионе от коронавируса умерли 454 человека., — рассказали в оперативном штабе.

Сейчас в реанимации находятся 56 человек, подключены к аппаратам ИВЛ 13 пациентов.

С начала эпидемии коронавирусом заболели 13 229 человек, в том числе инфицированы 792 ребенка. Выздоровели 12 022 пациента.

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