«С ними надо играть, а то одичают»: новосибирский центр ищет волонтеров для прогулок с собаками

Центру по проблемам домашних животных нужна помощь волонтеров. Фото: НЦПДЖ

В Новосибирский центр по проблемам домашних животных каждую неделю попадают десятки беспризорных кошек и собак. Для мохнатых подопечных хватает игрушек и еды, но им не с кем пообщаться. А порой они ждут новых хозяев по несколько месяцев. Поэтому сейчас центр просит помощи.

— Прежде всего нам не хватает пиарщиков. А животных надо пристраивать, иногда за полмесяца в центр привозят по 30 собак и кошек — это очень много, ни один приют столько не берет, и на всех мест не хватает Неоценима помощь от волонтеров, которые рассказывают о наших подопечных. Мы закрепляем за каждым добровольцев одно животное, а он пиарит его на разных сайтах, иногда и за плату. Тогда о нас узнает гораздо больше людей. А во-вторых, нужна помощь в социализации животных: погулять с ними, подрессировать, покормить вкусняшками. Работников у нас мало, а собак много — если с ними не общаться и не играть, они дичают, и их сложно пристроить в новый дом, — рассказала КП-Новосибирск представитель центра по проблемам домашних животных Татьяна Кравченко.

Сотрудники центра очень надеются на добровольцев. Если вы захотели помочь, сотрудники центра просят звонить по телефону (383) 380-13-62.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru