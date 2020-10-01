Врачам ковидного госпиталя в Новосибирске поставили первую прививку от коронавируса

Первую прививку медикам поставили 30 сентября. Фото: Олег УКЛАДОВ

Врачам из новосибирской больницы № 12 поставили первые прививки от коронавируса. Об этом сообщили в региональном минздраве. Новая вакцина двухкомпонентная — первую дозу медикам ввели 30 сентября, второй раз нужно явиться на прививку через три недели.

— Пока вакцина поступает небольшими партиями — это связано с особенностями ее транспортировки и хранения. До конца года планируется привить несколько тысяч врачей, в том числе работников поликлиник и «скорой помощи», — рассказала главный специалист по вакцинопрофилактике Новосибирской области Татьяна Ивлева.

Вакцинация для всех медиков добровольная. Тем, кто недавно привился от гриппа, следует подождать минимум 30 дней, чтобы поставить вакцину от COVID-19.

Напомним, первую партию препарата доставили в Новосибирск 19 сентября. Вакцину хранят при температуре -18 градусов в специальной морозильной камере.

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