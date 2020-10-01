«Там беда, а здесь дичь»: сибирячка возмутила соцсети танцем на фоне горящей гостиницы «Император»

Под видео более трех тысяч комментариев. Фото: стоп-кадр из видео.

Сибирячка возмутила соцсети танцем на фоне горящей гостиницы «Император». Напомним, пожар произошел 29 сентября. Пожарные до глубокой ночи боролись с огнем. Чуть позже стала известна причина, по которой здание вспыхнуло, как спичка.

— Фон был выбран случайным образом, просто мимо проходили, он был цепляющим — решили снять. Горящее здание в принципе привлекает внимание, а провоцирующий контент привлечет еще больше внимания и огласки, — рассказала КП-Новосибирск Дарья Гаврилова, девушка, которая была на видео.

По словам сибирячки, ролик выложили в сеть, потому что нет погибших и траур не предвидеться. Меньше чем за сутки видео собрало больше 100 тысяч лайков и 1 миллиона просмотров.

— Меня начали осуждать. У каждого на это своя точка зрения, в конце концов, когда происходили съемки, пожарные уже были на месте, и никакая наша неспециализированная помощь не понадобилась бы, — объясняет девушка.

Тем временем ролик быстро разлетелся по социальным сетям. Комментаторы разделились на два лагеря. Первые возмущены поступком девушки:

— У людей горе, а она танцует.

— Мне стыдно за это поколение!

— Там беда, а здесь дичь.

А вторые не видят в ее действиях ничего предосудительного:

— А что она должна была сделать? Броситься тушить? Там уже были пожарные!

— Подожгла не она, значит не ее проблемы. Пусть танцует, где хочет.

— А мне нравится, как получилось.

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