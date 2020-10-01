«Ударили арматурой по голове»: под Новосибирском убили двух собак

Владелец собак обратился в полицию. Фото: Андрей КОПАЛОВ

В селе Федосиха Новосибирской области у 57-летнего хозяина частного дома убили двух собак. Произошло это в конце сентября. Как рассказал КП-Новосибирск владелец животных, он уехал в другую деревню на два дня, а когда вернулся, увидел дома страшную картину.

— Трех собак побили: двух насмерть, а третья лежит раненая, не двигается, не знаю, выживет ли. Одну убили у меня в сарае, другую — во дворе, ударяли по голове арматурой, проткнули живот. Уже признался один из соседей. Он рассказал, что убил собаку, которая часто делала подкопы в вольере, забегала к нему домой и давила гусей, но остальных он якобы не трогал, — рассказал КП-Новосибирск хозяин собак. Мужчина написал заявление в правоохранительные органы.

КП-Новосибирск направила запрос в ГУ МВД по Новосибирской области с просьбой уточнить, кто и по каким причинам разделался с животными.

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