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Общество

«Ростелеком» наградил победителей юбилейного конкурса журналистов «Сибирь.ПРО»

«Ростелеком» поздравил лауреатов XV Межрегионального конкурса журналистского мастерства «Сибирь.ПРО», который проходил при поддержке полномочного представителя Президента РФ в Сибирском федеральном округе
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Полпред президента Сергей Меняйло (справа) вручил благодарность макрорегиональному филиалу «Сибирь» компании «Ростелеком». Фото предоставлено департаментом внешних коммуникаций МРФ «Сибирь».

Полпред президента Сергей Меняйло (справа) вручил благодарность макрорегиональному филиалу «Сибирь» компании «Ростелеком». Фото предоставлено департаментом внешних коммуникаций МРФ «Сибирь».

Награды получили 37 журналистов электронных, печатных и сетевых СМИ, признанные лучшими в 19 номинациях.

Компания «Ростелеком» как генеральный партнер проекта в этом году традиционно поддержала две номинации конкурса, победителей в которых наградил Вячеслав Куц, заместитель директора макрорегионального филиала «Сибирь» - директор по работе с корпоративным и государственным сегментами.

Вячеслав Куц. Фото предоставлено департаментом внешних коммуникаций МРФ «Сибирь».

Вячеслав Куц. Фото предоставлено департаментом внешних коммуникаций МРФ «Сибирь».

В категории «Цифровая Сибирь» лучшим стал корреспондент информационно-аналитического портала Infopro54 из Новосибирска Игорь Смольников. Победу в номинации «Молодая Сибирь» среди печатных СМИ одержала Нина Кремницер из газеты «Иркутск». Среди журналистов электронных СМИ в этой категории первой стала корреспондент красноярской телекомпании «Енисей» Александра Арепьева.

- Все больше медийного пространства сегодня занимают темы инноваций и цифровизации. Технологии проникают в разные сферы. Они дают безопасность, комфорт, экономят время и деньги, а также дарят эмоции и впечатления. Темы эти сложные и непростые для понимания. Но, благодаря журналистскому мастерству, умению лаконично и доступно объяснять технологичные вещи, становится понятно, что такое биометрия или промышленный интернет, и как они служат обществу, - отметил на награждении Вячеслав Куц.

Полпред президента Сергей Меняйло также вручил макрорегиональному филиалу «Сибирь» компании «Ростелеком» благодарность за многолетнюю поддержку конкурса и за вклад в развитие единого информационного пространства Сибирского федерального округа.