Пробки в Новосибирске 1 октября 2020 года: из-за ДТП на улице Станиславского не проехать

Две машины столкнулись на улице Станиславского. Фото: Степан Мальцев

Пробки в Новосибирске 1 октября 2020 года растянулись по левому берегу. На улице Станиславского рядом с парком Кирова случилось небольшое ДТП: столкнулись две легковушки. Движение затормозилось на этой и на соседних улицах: Котовского, Ватутина и Широкой. Водители также едва могут проехать через площадь Труда.

По данным «2Гис», уровень пробок на дорогах к 9 часам утра — 6 баллов.

Водители жалуются, что не могут проехать. Фото: Виктор Репейников

— И мы уже стоим с 7 утра.

— Я так в универ не успею.

— Дайте улететь, у меня самолет через 30 минут, — пишут водители и пассажиры транспорта.

Напомним, 29 сентября Новосибирск также заполонили пробки с утра. Движению машин помешал ливень, а позже — мокрый снег.

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