«Что это такое?»: новосибирцев испугали странные огоньки в ночном небе

Огоньки увидели жители улицы Зорге. Фото: стоп-кадр из видео

Вечером 30 сентября жители улицы Зорге в Новосибирске увидели в темном небе загадочные ярко-красные огоньки. Как рассказала очевидица Анастасия, их было около 6-7 штук, огоньки хаотично двигались, некоторые угасали, а потом внезапно появлялись в другом месте. Новосибирцы сняли необычное зрелище на камеру.

— Салют, что ли, гаснет?

— Не было салюта, были бы хлопки. Максим, что это такое? — удивленно вопрошали они за кадром.

Анастасия выложила ролик в группу «Типичная Затулинка» и поинтересовалась у соседей, что это может быть.

— Любопытство распирает. Есть тут очевидцы этого «НЛО»? Может, это какое-то ноу-хау техники, о котором мы не знаем? Это точно не самолеты, не вертолеты и не квадрокоптеры, — написала она.

Подписчики группы стали выдвигать свои версии.

— На 99% это китайские фонарики. Они оранжево-красные, гаснут и мигают от ветра.

— Это не НЛО, а спутники.

— Писали, что МКС пролетит, — написали они в комментариях.

Напомним, с 28 сентября по 5 октября над Новосибирском можно наблюдать полет МКС. Ее можно увидеть даже невооруженным глазом.

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