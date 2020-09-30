Награда - за доблесть материнства

Андрей Шимкив и Андрей Травников наградили многодетных мам. Фото: Законодательное собрание Новосибирской области.

В большом зале областного правительства они главные - 15 многодетных мам из Новосибирска и районов области. У тринадцати мам - пятеро детей, еще у двух - шестеро и семеро детей. В отличие от предыдущих подобных церемоний своих ребятишек на этот раз мамы оставили дома.

- Сегодня впервые не слышен детский смех и плач, обычно мы даже понянчиться успеваем на таких церемониях, - с улыбкой отметил, поздравляя многодетных мам, Председатель Законодательного Собрания Андрей Шимкив. - Знак «Материнская доблесть» - награда особая, ведь в каждом таком знаке радость вашего материнства, радость ваших детей. Наверное, ни за одной другой наградой не стоит столько бессонных ночей, нет такой концентрации любви и счастья.

Спикер регионального парламента напомнил, что в этом году по инициативе Президента страны Владимира Путина не единожды менялось законодательство в сфере поддержки семей с детьми, и вслед за этими решениями менялись все уровни бюджетов.

- Думаю, что вы чувствуете эту поддержку. Но при всей важности и необходимости материального достатка в таких больших семьях, как ваши, я, глядя на вас, почему-то думаю, что для таких семей более подходящим будет выражение про «счастье не в деньгах». Для вас, для ваших семей - счастье в детях, в большой дружной семье. Глядя на вас, я понимаю, что это действительно главное ваше богатство… Спасибо вам за то, что решились на такой шаг – растить большую, дружную семью. Спасибо за безграничную душевную щедрость. Пусть тепло и благополучие ваших семей, ваших детей сохраняется еще долгие годы, всю жизнь! А вам - здоровья, счастья! И, как писал Маяковский, - «лет до ста расти вам без старости!»

КСТАТИ

В Новосибирской области на учете в органах социальной защиты населения в качестве получателей льгот, предусмотренных для многодетных семей, состоит 31 тысяча многодетных семей. Из них: с тремя детьми - 22 692 семей; с четырьмя детьми - 5 303 семьи; с пятью и более детьми - 3 005 семей.

Всего за период с 2008 года знаком отличия «За материнскую доблесть» награждены 1 112 многодетных матерей. Знак отличия «За материнскую доблесть учрежден Законом Новосибирской области от 27.12.2002 № 85-ОЗ «О наградах Новосибирской области». Матерям, награжденным знаком отличия «За материнскую доблесть», вручается удостоверение к нему и выплачивается единовременное денежное вознаграждение в размере пятидесяти тысяч рублей без учета налога на доходы физических лиц. В качестве социальной поддержки предоставляется компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в порядке и на условиях, установленных законом Новосибирской области.