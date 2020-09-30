Мачт «Сибирь» — «СКА» 30 сентября 2020 года: болельщики в гневе

Игра прошла в ЛДС «Сибирь» и закончилась поражением для новосибирской команды. Фото: официальная группа Вконтакте ХК "Сибирь"\https://vk.com/hcsibir1962

Мачт «Сибирь» — «СКА» 30 сентября 2020 года: рассказываем итоги. Игра прошла в ЛДС «Сибирь» и закончилась поражением для новосибирской команды.

— Матч окончился со счетом 4:6 в пользу питерских хоккеистов. Напомним, Неделю назад на выезде новосибирцы одержали убедительную победу над армейцами со счетом 4:1. «СКА» продолжает играть не в оптимальном составе из-за вспышки коронавируса в клубе, — сообщает паблик Вконтакте «АСТ-54».

В комментариях под постом болельщики очень расстроились поражением любимой команды. Многие отметили, что при более удачном раскладе сегодняшний матч вполне мог бы закончиться для новосибирских хоккеистов победой:

— Если бы у нас сегодня вратари так не пропускали, выиграли бы!

— Это просто фиаско.

— Надеюсь, мы в дальнейшем все наверстаем, — пишут люди.

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