«Гаишники били его дубинками»: видео с жестким задержанием пьяного водителя появилось в соцсетях

В селе Криводановка под Новосибирском сотрудники ГИБДД задержали нетрезвого водителя. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В селе Криводановка под Новосибирском сотрудники ГИБДД задержали нетрезвого водителя. Погоню за автомобилистом и засняли на видео очевидцы, позже ролик попал в интернет. Люди уверены, что при задержании водителя правоохранители действовали слишком жестко.

— Нетрезвый мужчина выехал на встречную полосу через двойную сплошную, за ним устремились в погоню сотрудники ГИБДД. Когда машину все-таки догнали и остановили, то водителя жестко задержали, применяли даже дубинки. Водитель хоть и виноват, но такого не заслужил, — сообщает паблик Вконтакте «АСТ-54» со ссылкой на очевидцев.

Люди уверены, что при задержании водителя правоохранители действовали слишком жестко. Фото: "ИНцидент Новосибирск"

В ГУ МВД по Новосибирской области КП-Новосибирск пояснили, что мужчина оказывал сопротивление сотрудникам ГИБДД.

— Произошел данный инцидент поздно вечером 29 сентября. На трассе около Криводановки экипаж ГИБДД заметил водителя, который демонстрировал неадекватное вождение, ехал по встречной полосе. На требования сотрудников остановиться автомобилист не отреагировал, была организована погоня. В ходе погони водитель заехал на территорию Криводановки где своим вождением создавал угрозу для пешеходов и других автомобилей. Когда его все же удалось остановить, на требования сотрудников ГИБДД выйти из машины автомобилист не реагировал, позже начал оказывать сопротивление. Применив физическую силу, правоохранителям удалось надеть на мужчину наручники и доставить в районный отдел полиции, — пояснили в ГУ МВД.

Как выяснилось, за руль мужчина сел без прав и будучи изрядно выпившим. Именно по этой причине его ранее их и лишили. Автомобилиста обвиняют в повторном управлении транспортным средством в состоянии опьянения по статье 264.1 УК РФ и в неповиновении законному распоряжению сотрудника правоохранительных органов по статье 19.3 КоАП РФ.

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