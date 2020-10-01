Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 1 октября 2020 года: рассказываем, что происходит в регионе

Коронавирус не уходит из региона.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
Карта распространения коронавируса в Новосибирской области расскажет о ситуации в регионе на 1 октября 2020 года. Пока что за последние сутки заболевает больше человек, чем выздоравливает.
— В регионе зарегистрирован всего 13 147 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Из числа зараженных — 784 ребенка. В настоящее время было выписано с выздоровлением уже 11 973 пациента. Всего от болезни скончались 449 человек, — сообщил оперштаб Новосибирской области.
О ситуации в регионе расскажет карта распространения коронавируса.
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