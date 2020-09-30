В Новосибирске 15 многодетных мам наградили и вручили им по 50 тысяч рублей

В Новосибирской области знаки отличия «За материнскую доблесть» получили 15 многодетных мам. Фото: пресс-служба Губернатора и Правительства Новосибирской области

В Новосибирской области знаки отличия «За материнскую доблесть» получили 15 многодетных мам. Их вручил сибирячкам Губернатор Андрей Травников и Председатель Законодательного Собрания Новосибирской области Андрей Шимкив.

— Сегодня мы вручаем знаки отличия «За материнскую доблесть» женщинам, которые выбрали непростое жизненное дело — быть матерью для большого количества детей. Дело, с одной стороны, полное сложностей, забот, беспокойства, с другой стороны — радости и счастья. Мы относимся к вам с огромным уважением, для нас вы являетесь воплощением настоящих семейных ценностей, примером для молодых родителей, у которых создание больших семей еще впереди, — отметил Андрей Травников.

Среди награжденных матерей было 13 женщин с 5 детьми, одна женщина с 6 детьми, еще одна женщина с 7 детьми. Фото: пресс-служба Губернатора и Правительства Новосибирской области

Среди награжденных матерей было 13 женщин с 5 детьми, одна женщина с 6 детьми, еще одна женщина с 7 детьми. Самой молодой из мам — 32 года.

Вручается эта награда с 2008 года, за это время в Новосибирской области ее получили 1112 матерей. Поддержка многодетных семей — один из приоритетов деятельности Правительства Новосибирской области. Матерям, награжденным знаком отличия «За материнскую доблесть», вручается удостоверение к нему и выплачивается единовременное денежное вознаграждение из областного бюджета в размере пятидесяти тысяч рублей без учета налога на доходы физических лиц. Единовременное денежное вознаграждение перечисляется на расчетный счет матери. Также им предоставляется компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в порядке и на условиях, установленных законом Новосибирской области.

Вручается эта награда с 2008 года, за это время в Новосибирской области ее получили 1112 матерей.Фото: пресс-служба Губернатора и Правительства Новосибирской области

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