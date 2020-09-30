Следователи проверят стройку в Новосибирске, где рабочего придавило краном

Следователи проводят проверку после ЧП на стройке в Калининском районе. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Новосибирске следователи проводят проверку после ЧП на стройке в Калининском районе. Как сообщили в СУ СК по Новосибирской области в результате несчастного случая там погиб рабочий.

— По предварительным данным при демонтаже крана произошла поломка, из-за чего 39-летнего потерпевшего зажало между секцией и башней крана на высоте 60 метров. От полученных травм мужчина скончался на месте, — пояснила старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета РФ по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова.

Сейчас все обстоятельства произошедшего устанавливаются, следователи осматривают место происшествия. По результатам проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

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