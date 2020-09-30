Суперкубок по волейболу пройдет в Новосибирске при поддержке банка ВТБ

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Встреча пройдет при обязательном соблюдении всех установленных санитарно-эпидемиологических нормативов на поле победителя чемпионата России - в новом региональном центре волейбола «Локомотив-Арена», открытие которого приурочено к проведению мачта. Титульным спонсором Суперкубка России по волейболу стал банк ВТБ.

Суперкубок России по волейболу - это ежегодная встреча двух сильнейших российских волейбольных клубов, один из которых завоевал звание чемпиона России, а другой выиграл Кубок страны. Впервые Суперкубок был разыгран в 2008 году, с 2014 года проходит в рамках одного из туров чемпионата России.

- ВТБ много лет поддерживает отечественный волейбол, выступая спонсором Всероссийской федерации волейбола, а с 2003 года является также генеральным спонсором мужской сборной. Таким образом ВТБ активно способствует развитию высших спортивных достижений в России в рамках масштабной общебанковской программы «Спортивная страна». Уверен, что этот матч Суперкубка станет значимым волейбольным событием этого года, а зрители получат максимум удовольствия от игры, - отметил Виктор Лукьянов, старший вице-президент ВТБ.

- В Новосибирске нас ждет большое событие. Во-первых, конечно, это открытие регионального центра волейбола «Локомотив-Арена». Новосибирск - город, где любят и ценят волейбол, поэтому появление Арены, особенно в преддверии чемпионата мира 2022, станет дополнительным стимулом к популяризации игры в этой части России. Во-вторых, нас будет ждать очень интересный матч. Желаю спортсменам интересной борьбы, а зрителям незабываемых впечатлений от матча с участием любимых команд, - рассказал Станислав Шевченко, президент Всероссийской федерации волейбола.

Справка «КП»:

Банк ВТБ в рамках программы «Спортивная страна» является спонсором Всероссийской федерации волейбола, а с 2003 года - генеральным спонсором мужской сборной России по волейболу. На счету последней множество наград и призовых мест на крупнейших соревнованиях, в числе которых олимпийское золото Лондона в 2012 году, победы в Мировой лиге в 2011 и 2013 годах, первые места на чемпионатах Европы 2013 и 2017 годов. В 2018 и 2019 годах команда одержала победы в Волейбольной Лиге наций.