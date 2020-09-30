«Рабочего придавило краном»: на стройке в Новосибирске произошло ЧП

Днем 30 сентября в Новосибирске произошло ЧП на стройке в Калининском районе. Фото: кадр из видео\"АСТ-54"

Днем 30 сентября в Новосибирске произошло ЧП на территории стройки в Калининском районе. В соцсетях очевидцы сообщают, что там строительным краном придавило монтажника.

— На территории стройки по адресу Танковая 17 к1, при разборе строительного крана одной из секций придавило монтажника, — цитирует очевидцев происходящего паблик «АСТ-54».

На месте случившегося работают спасатели и медики. Как сообщила КП-Новосибирск главный врач новосибирской станции скорой помощи Ирина Большакова, сейчас на месте ЧП еще находится бригада врачей, там под завалами действительно оказался кто-то из рабочих, однако пока точно неизвестно, есть ли там погибшие.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru