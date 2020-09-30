«Вынесли баллон с газом»: в Новосибирске вспыхнули бани и сараи у частного дома

Загорелись несколько бань и сараев - все были под одной кровлей. Фото: стоп-кадр

В среду, 30 сентября, в Октябрьском районе произошел пожар в частном секторе. На улице Прожекторной загорелись бани и сараи.

— В 13:42 поступило сообщение о том, что на улице Прожекторная, 22/1 загорелись надворные постройки под одной кровлей: две бани и четыре сарая. Пожарные прибыли на место в течение 5 минут. Из загоревшегося сарая пожарные вынесли газовый баллон. Пострадавших нет, хозяева были на месте, — сообщил КП-Новосибирск заместитель руководителя пресс-службы ГУ МЧС РФ по Новосибирской области Артем Щербаков.

Напомним, утром 30 сентября в Новосибирске загорелась куча мусора возле станции метро «Заельцовская» — сибиряков напугал черный дым, поднимающийся с места пожара. А 29 сентября загорелась гостиница «Император», огонь тушили несколько часов. Дознаватели МЧС выясняют, из-за чего произошел пожар.

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