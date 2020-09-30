«В квартирах 15 градусов»: жильцы пятиэтажки в Новосибирске мерзнут без отопления и горячей воды

Сибиряки до сих пор сидят без отопления. Фото: предоставлено жильцами дома.

Дом № 85/1 на улице Тимирязева в Новосибирске остался без отопления. Люди мерзнут в квартирах, нет горячей воды. Оказалась, что в подвале дома лопнула труба.

— Трубы должны были чинить в 2019 году. Но в итоге не стали: в управляющей компании сказали, что якобы мы сами отказались от капитального ремонта, и перенесли его на 2031 год. И никто понять не может, почему. А когда дали отопление, трубы полопались, в подвалах стояла вода по щиколотку. Вызывали аварийную службу, там сказали, что трубы просто сыплются в труху, а труба-обратка даже не запущена — если ее запустить, тот поплывет весь дом. Слесари сейчас ее меняют. Мы до сих пор сидим без отопления и горячей воды, в квартирах +15 градусов, — рассказал КП-Новосибирск жилец дома Сергей Андреев.

Подвал дома затопила вода из лопнувшей трубы. Фото: предоставлено жильцами дома.

— Мы хотим обратиться в мэрию, прокуратуру, УФАС, написать губернатору Новосибирской области. Люди мерзнут, не дай бог все дойдет до пневмонии, — сказала КП-Новосибирск Анна Васюк.

КП-Новосибирск также отправила запрос в мэрию и прокуратуру Новосибирской области с просьбой устранить проблему.

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