Кредит без залога малому бизнесу от Банка Акцепт

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Нередко малому бизнесу требуется финансовая поддержка, в том числе банковский кредит. Но большинство кредитов бизнесу предоставляются под залог имущества, которое есть не у каждой компании.

На этот случай Банк Акцепт разработал совместно с Фондом поддержки малого и среднего предпринимательства НСО (Фонд) программу кредитования, позволяющую компаниям малого и среднего бизнеса, не имеющим залогового обеспечения, получить кредит по выгодной ставке от 12,5% под поручительство Фонда, а также собственников бизнеса.

Преимущества:

• Банк Акцепт один из немногих банков, где сумма кредита без залога до 10 млн. руб.

• Равные условия кредитования для новых и действующих клиентов.

• Для новых клиентов открытие счета – бесплатно. А также 30% скидка на рассчетно-кассовое обслуживание!

На какие цели выдается кредит?

• на пополнение оборотных средств – до 3 лет;

• на приобретение основных средств – до 5 лет.

Кредитом могут воспользоваться предприниматели Новосибирска и Новосибирской области, ведущие бизнес не менее года.

Финансирование предоставляется в виде кредита или кредитной линии. При сумме кредита свыше 1 млн. руб. может быть предусмотрен индивидуальный график гашения, учитывающий сезонность.

Для оформления кредита вы можете оставить заявку на сайте или обратиться в один из офисов банка.

Подробности по телефонам: 373-69-54, 373-69-53, 373-69-55 и на akcept.ru

Акционерное общество «Банк Акцепт» — региональный банк, имеющий 15 отделений в Новосибирске, Красноярске, Барнауле, Омске, Бердске, Искитиме, Краснообске, Куйбышеве, а также филиал в Москве. Основан в 1990 году, 24 октября 2020 года будет отмечать 30-летие. Обслуживает физические и юридические лица. Лицензия Банка России № 567. Сайт: akcept.ru.

Акционерное общество «Банк Акцепт»:

ул. Советская, 14, пл. Маркса, 7, пр. Дзержинского, 14/3, ул. Б. Хмельницкого, 60/2, ул. Титова, 31, мкрн Горский, 60, ул. Героев Труда, 18/2, Краснообск, ул. Центральная, 2«б», Бердск, ул. Островского, 53/1, Искитим, ул. Комсомольская, 19«б», Куйбышев, ул. Папшева, 4

тел. 8-800-100-27-37

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