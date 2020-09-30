«Держал двери и не давал уехать»: в Новосибирске мужчина приставал к девочке в лифте

Мужчина зажал ногой двери лифта, не давая кабине уехать. Фото: стоп-кадр

В Новосибирске в доме на улице Жуковского № 106/3 неизвестный мужчина не давал девочке уехать на лифте. Это попало на камеру видеонаблюдения. На кадрах видно, как мужчина зашел в подъезд вслед за ребенком. Когда школьница зашла в лифт, он стал удерживать руками и ногами двери кабины, о чем-то разговаривая с девочкой.

— Позже в подъезд зашла женщина. Сначала мужчине удалось отвлечь ее внимание, но потом девочка сама сказала женщине, что беспокоится, — рассказал очевидец в группе «АСТ-54».

В следственном комитете прокомментировали ситуацию.

— 29 сентября мама девочки обратилась в полицию с заявлением. Мужчину удалось установить и задержать. Сейчас он доставлен следователю СКР, проводится доследственная проверка, — сообщила старший помощник руководителя СУ СК РФ по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова.

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