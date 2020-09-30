Новосибирцев обеспокоил столб черного дыма на правом берегу: рассказываем, что случилось

Столб черного дыма увидели недалеко от площади Калинина. Фото: Татьяна СОЛОВОВА

В среду, 30 сентября, жителей правого берега Новосибирска испугал дым от пожара. Столб густого дыма поднялся около метро «Заельцовская» — его было видно с нескольких мест города, даже с левого берега.

Пожар обеспокоил сибиряков. Фото: Татьяна СОЛОВОВА

Дым от горящего хлама был виден за несколько километров. Фото: Анна ПАШАГИНА

Напомним, вечером во вторник, 29 сентября, в Новосибирске загорелся гостиничный комплекс «Император» на улице Романова. Пожар тушили 80 человек. Пламя было таким сильным, что пожару присвоили ранг повышенной сложности.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Все в дыму, ничего не видно»: в Новосибирске горит гостиница «Император»

Пламя перекинулось на соседние здания, пожару присвоили повышенную степень сложности (подробнее)