Новосибирцев обеспокоил столб черного дыма на правом берегу: рассказываем, что случилось

Столб черного дыма увидели недалеко от площади Калинина.
Фото: Татьяна СОЛОВОВА
В среду, 30 сентября, жителей правого берега Новосибирска испугал дым от пожара. Столб густого дыма поднялся около метро «Заельцовская» — его было видно с нескольких мест города, даже с левого берега.
Пожар обеспокоил сибиряков.
Фото: Татьяна СОЛОВОВА
Дым от горящего хлама был виден за несколько километров.
Фото: Анна ПАШАГИНА
Напомним, вечером во вторник, 29 сентября, в Новосибирске загорелся гостиничный комплекс «Император» на улице Романова. Пожар тушили 80 человек. Пламя было таким сильным, что пожару присвоили ранг повышенной сложности.
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