«Он уже начал гнить»: в Новосибирске нашли труп мужчины в коллекторе

Труп нашли в канализации. Фото: "Инцидент Новосибирск"

В Новосибирске в коллекторе на улице Станционной нашли труп мужчины. Его тело уже начало разлагаться. Фотографиями поделились подписчики в группе «Инцидент Новосибирск».

В следственном комитете устанавливают, из-за чего погиб сибиряк.

— 28 сентября было обнаружено тело мужчины с явно выраженными гнилостными изменениями. В настоящий момент его личность устанавливается, назначена судебно-медицинская экспертиза для выяснения точной причины смерти. По данному факту проводится доследственная проверка, — сообщила «КП-Новосибирск» старший помощник руководителя СУ СК РФ по Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Анастасия Кулешова.

Напомним, в феврале новосибирцы также находили труп мужчины в колодце. Следователи установили, что его убил собутыльник: после убийства он завернул тело в пакеты и обмотал скотчем.

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