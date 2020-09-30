«Отошел в сторону позвонить»: в Новосибирске после пикника таинственно исчез 21-летний парень

В Новосибирске ищут 21-летнего парня. Фото: «Лиза Алерт»

В Ленинском районе Новосибирска пропал 21-летний Александр Быков. О его местонахождении ничего неизвестно с 27 сентября. Об этом КП-Новосибирск рассказали в поисковом отряде «Лиза Алерт».

— Парень отдыхал с компанией на пикнике. Поздно вечером отошел в сторону, вроде как позвонить по телефону, и не вернулся назад. Друзья подумали что он отправился домой, но на следующий день не нашли его дома, — сообщила руководитель «Лиза Алерт» в Новосибирске Алеся Яблонских.

Поисковики и друзья парня осмотрели местность и возможные природные ловушки. После того, как он пропал никто, его больше не видел.

Приметы молодого человека: рост 185 сантиметров, худощавого телосложения, волосы темно-русые короткие, глаза светло-карие.

Александр был одет в серую кофту, черную футболку, камуфляжные штаны и черные кроссовки.

Особая примета: шрам на левой руке.

Если вам что-либо известно о местонахождении Александра Быкова, просьба сообщить по телефонам: 8 — 800 — 700 — 54 — 52 или 112.

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