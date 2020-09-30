Прокуратура проверит гостиницу «Император», в которой произошел крупный пожар

Прокуратура проводит проверку после крупного пожара в Новосибирске. Фото: МЧС по Новосибирской области

Прокуратура Центрального района Новосибирска организовала проверку после крупного пожара в гостинице «Император». ЧП произошло вечером 29 сентября. Причины пожара сейчас выясняют дознаватели регионального МЧС.

— Прокуратура также проверит соблюдение законодательства о пожарной безопасности, а также оценит работу пожарного надзора, которые должны были принять меры по обеспечению пожарной безопасности. При наличии оснований будут приняты меры реагирования, — сообщили в областной прокурате.

Напомним, От вспыхнувшего фасада гостиницы огонь перекинулся на стоящий рядом мебельный магазин. В результате случившегося никто не пострадал. Здание мебельного салона было газифицировано, специалисты горгаза своевременно перекрыли задвижку, чтобы снять возможную угрозу.

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