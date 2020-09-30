«С него слетела обувь»: в Новосибирске иномарка насмерть сбила мужчину у «зебры»

У машины смялся капот и треснуло стекло. Фото: ГИБДД Новосибирска
В Калининском районе Новосибирска вечером 29 сентября иномарка сбила 51-летнего пешехода.
Мужчину спасти не удалось: он умер еще до приезда «скорой помощи». На фото с места ДТП видно, что от сильного удара у авто треснуло лобовое стекло, помялся капот и отвалился номерной знак, а с пешехода слетела кроссовка.
Удар был такой силы, что с пешехода слетела обувь. Фото: ГИБДД Новосибирска
Напомним, 25 сентября в Новосибирске произошло похожий инцидент: под колесами «Hyundai Creta» погиб пешеход, перебегавший дорогу на улице Хилокской.
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