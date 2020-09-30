Эксперты рассказали, как не перегрузить ребенка кружками и секциями

Эксперты рассказали, как нужно вводить в жизнь ребенка спорт и кружки. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Эксперты уверены, кружки и секции, если их неправильно ввести в жизнь ребенка, могут принести вред.

Детский психолог и нейропсихолог Наталья Наумова рассказала изданию «NEWS.ru» о том, что прежде, чем отдавать ребенка в кружок или секцию, надо посмотреть насколько он справляется со школьной программой. Ведь все дети разные, кто-то справляется с большой нагрузкой, а кому-то достаточно и школы.

Итак, если остается свободное время, то можно в первую очередь стоит добавить в жизнь ребенка движение. Например, отдать в спорт. К этому можно добавить один кружок по интересам.

При этом у ребенка должно оставаться 1,5 часа времени на отдых.

Если ребенка перегрузить кружками и секциями, то у него может развиться переутомление. Его последствиями могут стать бессонница, нервный тик и заикание.

— У ребенка надо научить принимать свои решения иначе, когда он вырастет за него это будут делать другие люди: супруги или начальники. Тем самым он будеть жить не свою жизнь, -рассказала Наталья Наумова.

По мнению председателя комиссии Общественной палаты по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Павла Пожигайло, мальчиков нужно отдавать на единоборства. Это придаст им уверенности в себе, и защитит от буллинга в школе. Девочек — в фигурное катание: это сформирует правильное дыхание и координацию движений.

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