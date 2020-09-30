В Новосибирске «BMW» сбил 17-летнего подростка на мотоцикле

Водителя байка госпитализировали с сотрясением мозга. Фото: ГИБДД по Новосибирску

В Ленинском районе Новосибирска иномарка сбила 17-летнего подростка на питбайке. Произошло это вечером 29 сентября. От удара у машины образовалась вмятина на правом борту, байк упал на проезжую часть, а его пилоту понадобилась помощь врачей.

— В 20:20 33-летний водитель «BMW X6» ехал по проспекту Карла Маркса. Поворачивая напротив дома № 22, он столкнулся с питбайком, под управлением 17-летнего водителя. В результате ДТП пострадал подросток пострадал. Его с предварительным диагнозом «закрытый перелом левой руки, сотрясение головного мозга» доставили в больницу, — сообщили в пресс-службе ГИБДД по Новосибирску.

ГИБДД выясняет все подробности аварии. Фото: ГИБДД по Новосибирску

Напомним, 23 сентября девушка за рулем «КИА Рио» сбила на зебре 17-летнего парня. Его госпитализировали с ушибами головы и локтя.

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