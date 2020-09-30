Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 30 сентября 2020 года: рассказываем о ситуации в регионе

Коронавирус не уходит из региона. Фото: архив КП

Карта распространения коронавируса в Новосибирской области на 30 сентября 2020 года говорит о том, что зараженные есть в каждом районе региона.

— За последние сутки в больницы районов области с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом госпитализированы 565 пациентов, — говорится в сообщении оперштаба.

За последние сутки коронавирус обнаружили еще у 71 человека, выздоровели 63 пациента.

О ситуации в регионе расскажет карта распространения коронавируса.

Сейчас в реанимацию госпитализированы 55 человек, не могут самостоятельно дышать, и подключены к аппарату ИВЛ 18 пациентов.

С начала эпидемии коронавирус диагностировали у 13070 человек, в том числе у 772 детей, при этом выздоровели 11922 пациентов, скончались 445 человек. В Новосибирской области продлили редим повышенной готовности. Он будет действовать до конца октября. По-прежнему в общественных местах необходимо быть в защитных масках и соблюдать социальную дистанцию в полтора метра. Также запрещены массовые мероприятия.

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