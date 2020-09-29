Замгубернатора Новосибирской области Сергея Семку госпитализировали с подозрением на коронавирус

Заместителя губернатора Новосибирской области Сергея Семку госпитализировали с подозрением на коронавирус. Фото: Андрей КОПАЛОВ

Заместителя губернатора Новосибирской области Сергея Семку госпитализировали с подозрением на коронавирус. Об этом стало известно сегодня, 29 сентября.

— По информации от источника в правительстве Новосибирской области, у Сергея Семки подозрение на коронавирус, он находится в больнице. Госпитализирован был также и начальник ГЖИ Александр Полищук. Сейчас диагнозы чиновников уточняются, однако этот факт никак не сказался на работе жилищных органов, — сообщает издание «Сибкрай.ru».

Напомним, согласно последнему сообщению областного оперштаба, в регионе выявлено 3 070 случаев коронавируса, 71 из них — за последние сутки. Среди заболевших 772 ребенка. 11 922 пациента уже были выписаны с выздоровлением, 63 из них за последние сутки. Всего в регионе от коронавируса скончались 445 человек. Сейчас в отделениях реанимации находятся 55 человек. На ИВЛ — 18 пациентов.

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