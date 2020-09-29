В Новосибирской области построят семь новых поликлиник за 8 миллиардов рублей

Проект строительства семи поликлиник в Новосибирске был признан лучшим в сфере здравоохранения в рамках VII Инфраструктурного конгресса. Фото: пресс-служба Губернатора и Правительства Новосибирской области

Проект строительства семи поликлиник в Новосибирске был признан лучшим в сфере здравоохранения в рамках VII Инфраструктурного конгресса «Российская неделя ГЧП», прошедшего в Москве. Новосибирская область стала лауреатом Национальной премии «РОСИНФРА 2019»: награду вручили министру экономического развития региона Льву Решетникову.

— Государственно-частное партнерство — это возможность привлечь инвестиции и в развитие инфраструктуры. Новосибирская область в авангарде в сфере ГЧП, мы постоянно ищем новые инструменты и механизмы. Проект строительства семи поликлиник в Новосибирске — первый проект в рамках 224 ФЗ в сфере здравоохранения среди регионов РФ. Он стал примером для всех других регионов страны, — отметил Лев Решетников.

Национальная премия «РОСИНФРА» — это единственная в России премия в сфере развития инфраструктуры и государственно-частного партнерства. Она проводится с 2013 года Национальным Центром ГЧП при поддержке ВЭБ.РФ, Деловой России, Торгово-промышленной палаты и Агентства стратегических инициатив. Главная задача премии — определение ключевых тенденций развития инфраструктуры в России. Она позволяет оценивать компетенции и опыт участников ГЧП, охватывает все отрасли, в которых на сегодняшний день применяются механизмы государственно-частного партнерства.

В этом году на премию поступило 107 заявок, свои предложения направили около 30 субъектов РФ. Награды вручены в 16 номинациях: среди них — лучшие проекты в транспорте, ЖКХ, здравоохранении и других отраслях социальной сферы.

Планируется, что до конца 2022 года в Новосибирске появится семь современных медучреждений с общей мощностью 6467 посещений в смену. Проект предусматривает не только строительство зданий, но и оснащение их необходимым оборудованием. В том числе и аппаратами МРТ, маммологическими системами, УЗИ и рентгенологическим оборудованием. Новая сеть таких медучреждений позволит внедрить современные медицинские технологии и создать в перспективе региональный клинический дата-центр.

Напомним, что ранее Губернатор Андрей Травников отмечал, что вся программа из семи поликлиник по стоимости составляет 8 млрд рублей. Стадия активной реализации проекта уже началась. Проект реализуется под контролем Правительства Новосибирской области.

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