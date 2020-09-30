Погода в Новосибирске на 30 сентября 2020 года: синоптики рассказали, чего ждать

В Новосибирске похолодает и продолжатся дожди. Фото: Иван МАКЕЕВ

Погода в Новосибирске 30 сентября 2020 года: ночью станет еще холоднее, а днем пройдет дождь.

— Днем температура воздуха в Новосибирске понизится до +6 — +8 градусов, ночью 0 — +2 градусов, в пригороде до -2. Ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Будет дуть западный ветер 3-8 метров в секунду, — сообщается на сайте Западно-Сибирского гидрометцентра.

По Новосибирской области температура днем составит +4 — +9 градусов, ночью — до -7 градусов. Синоптики ожидают, что в регионе будет преимущественно без осадков, днем по северу местами небольшие дожди. Подует западный ветер со скоростью 3-8 метров в секунду, местами порывы до 14.

«Яндекс. Погода» обещает вечером небольшой дождь. Днем температура поднимется максимум до +8 градусов.

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