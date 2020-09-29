Пожар в гостинице «Император» в Новосибирске 29 сентября 2020 года: возгорание локализовали

Пожар в гостинице «Император» в центре Новосибирска локализовали. Фото: "АСТ-54"

Пожар в гостинице «Император» в Новосибирске 29 сентября 2020 года удалось локализовать. Но на месте ЧП продолжают работать сотрудники МЧС, проводится проливка здания.

По оперативной информации, погибших и пострадавших нет. На месте продолжают работать сотрудники специальных служб, — сообщил начальник ГУ МЧС России по Новосибирской области генерал-майор внутренней службы Виктор Орлов.

На месте ЧП работали 50 человек личного состава и 16 единиц специализированной пожарно-спасательной техники, в том числе высотной. Огонь затронул также соседние здания, расположенные рядом. Тушения пожара осложняло то, что в этой местности расположено много силовых электропроводов.

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