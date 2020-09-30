«Кошмар для загулявшего мужа»: сибирячка показала «отчаянную домохозяйку» из аниме

Поклонники в восторге от демона в домашних тапочках. Фото:предоставлены Алисой Арефьевой

Новосибирский дизайнер и модель Алиса Арефьева удивила фанатов косплеем на аниме «Клинок». Сибирячка воплотила взрослую версию персонажа Незуко Камадо — демона-полукровку в теле девушки. По сценарию японских комиксов, эта героиня охотится на демонов и носит во рту бамбуковую палочку. чтобы не укусить людей.

— Насчет японской культуры: мне кажется, раньше она была больше развита в Новосибирске. Прежние фестивали косплея были очень сильно ориентированы на аниме и азиатскую культуру, сейчас-уходят все больше в сторону компьютерных игр, — рассказала Алиса Арефьева.

Аниме уже не в моде, но кимоно набирает популярность. Фото: предоставлено Алисой Арефьевой

Пользователи соцсетей шутят — косплей напоминает образ злой домохозяйки в кимоно и тапочках.

— Кошмар для загулявшего мужа, — написал пользователь kungfunky.

— Так я выгляжу, когда задержали доставку суши, — написала Анна.

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