«Взял ключи без спроса»: новосибирец попал в ДТП на «Лексусе» любимой

Полицейские задержали парня, который без спроса взял ключи от машины любимой. Фото: архив КП

В Новосибирске инспекторы ДПС приехали разобраться в ДТП на улице Эйхе в Первомайском районе, а выяснили, что одна из машин в угоне.

— Это произошло 28 сентября около 20.00. Полицейские установили, что предполагаемый виновник аварии — водитель автомобиля «Лексус» находится в состоянии опьянения, а задержанный автомобиль ему не принадлежит. Оказалось, что он без спроса взял ключи у владелицы дорогой машины и поехал кататься, — рассказали в ведомстве.

Известно, что ранее 29-летний мужчина был судим за кражу. Его поместили в спецприемник. Проводится расследование.

Напомним, ранее КП-Новосибирск писала о том, что жена решила «угнать» автомобиль у своего гражданского мужа. Накануне они вместе пили, а утром сибиряк не обнаружил дома ни ключей от машины, ни гражданской супруги. Мужчина обратился в полицию.

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