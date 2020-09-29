Новосибирск простился с Владимиром Тарасенко — дедушкой хоккейной легенды

Дедушка Владимир Тарасенко умер на 74 году жизни. Фото: предоставлено пресс-службой ФК «Сибирь».

Во вторник, 29 сентября, Новосибирск простился с дедушкой хоккеиста Владимира Тарасенко, который вместе с командой «Сент-Луис Блюз» стал обладателем Кубка Стэнли. В Новосибирске он был известен, как талантливый тренер по футболу. Его похоронили в центральной части Заельцовского кладбища.

Напомним, печальная новость пришла 26 сентября. Владимир Тарасенко не стало на 74 году жизни.

Как рассказали КП-Новосибирск друзья семьи, последние два года он боролся с онкологией.

Для новосибирских спортсменов новость о смерти Владимира Тарасенко стала настоящим ударом. Все называют Владимира Алексеевича «дедушкой новосибирского футбола».

Известный внук Владимира Тарасенко не смог прилететь на похороны из-за жесткого контракта с американским клубом « Сент-Луис», который не отпустил спортсмена.

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