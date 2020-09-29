В Новосибирске экс-начальника следственного отдела, обвиняемого во взятке, освободили из-под стражи

Юрия Лущенкова отправили под домашний арест. Фото: Ксения ПОЛТОРАНИНА

Железнодорожный районный суд изменил меру пресечения экс-начальнику Заельцовского отдела СКР Юрию Лущенкову. Ранее он находился в СИЗО. Его обвиняют во взятке.

— 28 сентября рассмотрено ходатайство следователя о продлении срока содержания под стражей Юрия Лущенкова. Суд постановил отказать в удовлетворении ходатайства и отправить Юрия Лущенкова под домашний арест на два месяца, до 30 ноября, — говорится в сообщении суда.

Постановление не вступило в законную силу.

Напомним, Юрия Лущенкова взяли с поличным, когда два адвоката пытались передать ему взятку. Размер незаконного поощрения составил полмиллиона рублей. Столько стоили сведения из уголовного дела, касающиеся незаконного игорного бизнеса. Якобы одному из фигурантов этого дела понадобилась информация о свидетелях, чтобы на них «давить».

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