«Ростелеком» в Новосибирске поддержал волейбольный «Кубок дружбы»

Фото: myvolley.ru

За главный приз боролись спортсмены из Новосибирска, Томска, Барнаула, Челябинска, Екатеринбурга, Омска, Новокуйбышевска и других городов страны.

«Кубок дружбы» в 2020 году разыграли уже в третий раз, за призы боролись 32 команды. По словам организаторов турнира, провести соревнование в этом году было непросто.

- Организовать такое мероприятие - это тяжелый труд и постоянный поиск оптимальных вариантов. К сожалению, без поддержки партнеров и волонтеров невозможно сделать такой праздник, и я очень надеюсь, что в следующем году таких людей будет больше, чтобы мы вместе делали такое большое и хорошее дело, - сказал Алексей Беленький, генеральный директор автономной некоммерческой организации «Береговая волейбольная лига».

Фото: myvolley.ru

Главный приз среди девушек в финальный день турнира завевала команда «Юность» из Красноярска, которая оставила на втором месте «ДЮСШ №2» из Томска. У юношей победа досталась сборной «Локомотив-Изумруд» из Екатеринбурга, спортсмены которой обыграли «Юность Кузбасса» из Кемерова.

- «Кубок дружбы» подарил юным спортсменам отличный шанс оценить свои силы и возможности после ограничений, который были введены из-за пандемии коронавируса. Думаю, что заряда энергии, который они получили во время долгожданных матчей, им хватит еще надолго, - отметил Юрий Куприянов, директор Новосибирского филиала ПАО «Ростелеком».

«Ростелеком» предоставил участникам турнира призы и подарки, в том числе сертификаты на пользование образовательным онлайн-сервисом «Ростелеком. Лицей» на три месяца.