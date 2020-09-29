Еще 71 за сутки: в Новосибирской области коронавирусом заболели больше 13 тысяч человек

Коронавирусом заболел 71 человек. Фото: архив КП

Во вторник. 29 сентября, оперштаб правительства Новосибирской области сообщил новые данные по ситуации с коронавирусом.

За последние сутки инфекцию обнаружили у 71 человека. Из больницы выписали 63 пациентов, переболевших коронавирусом.

В инфекционном госпитале умерли 4 пациента. В основном это пожилые люди старше 70 лет.

— С начала эпидемии коронавирус диагностировали у 13 070 человек, в том числе у 772 детей, выздоровели 11 922 пациента, умерли 445 пациентов, — говорится в сообщении оперштаба.

Сейчас в реанимации находится 55 человек, из них 18 подключены к аппарату ИВЛ.

Напомним, режим повышенной готовности продлили до конца октября. Тем не менее, сняли еще ряд ограничений. В регионе возобновят свою работу молодежные центры, гостиницы, солярии.

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