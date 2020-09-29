В Новосибирске от коронавируса умерли 4 человека: что о них известно

От коронавируса за сутки умерли 4 человека. Фото: архив КП

Во вторник. 29 сентября, стало известно о том, что за последние сутки еще 4 пациента инфекционного госпиталя умерли от коронавируса. Об этом сообщили в оперштабе правительства Новосибирской области.

— Скончались еще четыре пациента: мужчина в возрасте 72 года и три женщины, им было 72 года, 73 года и 84 года. Всего в регионе от коронавируса умерли 445 человек, — говорится в сообщении оперштаба.

Сейчас в тяжелом состоянии в реанимацию госпитализированы 55 человек, из них 18 пациентов не могут сами дышать и подключены к аппарату ИВЛ.

За последние сутки коронавирус диагностировали у 71 человека, при этом выздоровели 63 пациента.

С начала эпидемии коронавирусом заболели 13 070, в том числе 772 детей, выздоровели 11 922 пациента.

В регионе продлили режим повышенной готовности. Он будет действовать до конца октября.

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