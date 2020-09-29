«Угрожал ей каким-то предметом»: в Новосибирске незнакомец приставал к 15-летней школьнице

Инцидент был 25 сентября. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Новосибирске незнакомый мужчина домогался на улице до 15-летней девушки. Школьница вместе с родителями написала на него заявление в полицию. Об этом «КП-Новосибирск» сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Новосибирской области.

— По заявлению девушки и ее родителей проводится проверка. В нем было сказано, что в пятницу, 25 сентября, на улице Плановая к девушке подошел незнакомый мужчина, предлагал ей куда-то пройти, угрожал неустановленным предметом. Девушка закричала, и мужчина убежал, — сообщили «КП-Новосибирск» в пресс-службе ведомства.

Напомним, в начале сентября новосибирцы обвинили 40-летнего мужчину в приставании к 12-летней школьнице. Родственники девочки рассказали, что мужчина пытался с ней познакомиться и звал к себе в машину.

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