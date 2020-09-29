Дождь в Новосибирске 29 сентября 2020 года: затопило проспект Карла Маркса и проспект Димитрова

Водители скорее плывут, чем едут по Димитровскому каналу. Фото: стоп-кадр

Дождь в Новосибирске 29 сентября 2020 года затопил несколько улиц. Водители и пешеходы жалуются на непогоду: им приходится пробираться через потоки воды.

— На проспекте Карла Маркса потоки воды залили дорогу и начали покушаться на тротуары. Также не в первый раз проезд под путепроводом на проспекте Димитрова превращается в канал, где автомобили скорее плывут, а не едут, — рассказали в группе «АСТ-54».

Вода затекает с дороги на тротуар, проспект Карла Маркса. Фото: стоп-кадр

Напомним, с самого утра дождь вызвал пробки на дороге. Самая большая образовалась на Бердском шоссе: она протянулась от Бугринского моста до Октябрьского. Вместе с дождем в Новосибирске впервые за сезон пошел мокрый снег.

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