«Начал плакать и звал родителей»: 6-летний мальчик остался дома один и устроил истерику

Спасатели попали в квартиру через окно. Фото: Спасатели МАСС

В Новосибирске 6-летний мальчик устроил истерику, оставшись дома один без родителей. Его услышали соседи: ребенок громко плакал у закрытого окна и звал маму с папой. Жильцы дома тут же позвонили спасателям.

— Днем 28 сентября спасатели выехали к дому на улице Серебренниковская. Они по лестнице поднялись к окну второго этажа, откуда слышался плач, открыли его и попали в помещение. В квартиру они пустили сотрудников полиции. Спасатели успокоили ребенка. Мальчик в помощи врачей не нуждался, скорее всего, он просто испугался, что остался один, — рассказали спасатели МАСС.

Ребенка передали полицейским. В ГУ МВД по Новосибирской области обещали прокомментировать инцидент позже.

Напомним, в конце июля одни в квартире оказались двое детей: одному было 2 года, другому — 6 месяцев. Их мама оказалась заперта на балконе.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию:

Редакция: (383) 289-91-00

Viber/WhatsApp: 8-923-145-11-03

Почта: kp.nsk@phkp.ru

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Новосибирске двухлетний ребенок остался один дома с младенцем на руках

Их мама оказалась запертой на балконе (подробнее)