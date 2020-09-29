Перекрытие улиц на левом берегу в Новосибирске в сентябре 2020 года: где нельзя проехать и почему

На левом берегу Новосибирска ограничат движение автомобилей. Фото: архив КП

Стало известно про перекрытие улиц на левом берегу в Новосибирске в сентябре 2020 года. Движение ограничат до конца года. Об этом сообщили в ГИБДД по городу.

— С 14 сентября по 30 декабря 2020 года сужается проезд между площадью Труда и площадью Энергетиков в районе здания № 11, корпус 3 на улице Станционная. Проезжая часть при движении со стороны площади Труда в сторону площади Энергетиков сужается на 8 метров, в обратном направлении — на 3 метра, — рассказали в ведомстве.

Ограничение связано со строительством моста через Обь, транспортной развязки и коллектора.

В ГИБДД посоветовали автомобилистам заранее позаботиться об объезде.

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